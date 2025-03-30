У чвертьфінальному матчі Кубка Англії-2024/25 Борнмут приймає Манчестер Сіті на своєму полі. Чи зможуть "вишні" знову здивувати фаворита, як це було в листопаді, чи "містяни" підтвердять свій статус головного претендента на найстаріший футбольний трофей?

НЕДІЛЯ, 30 БЕРЕЗНЯ, 18:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Андоні Іраоли видала потужний старт сезону, претендуючи на сенсаційне місце в єврокубках. Але останні результати залишають бажати кращого: три поразки в чотирьох матчах АПЛ та невдалий матч із Тоттенгемом (2:2 після комфортної переваги). Це опустило Борнмут на 10-ту сходинку, хоча відставання від п’ятого місця мінімальне. Звісно, на таких результатах позначилася дискваліфікація нашого Іллі Забарного, як і інші кадрові проблеми, але сьогодні українець буде при справах і може допомогти "вишням" здолати головного претендента на титул.

Попри останні невдачі в АПЛ, у Кубку Англії Борнмут звик проявляти характер. Перемоги над Евертоном та Вулвергемптоном довели, що ця команда вміє грати під тиском, але й зі своїм сьогоднішнім суперником в цьому сезоні у "вишень" було все добре. Перемога над Манчестер Сіті в листопаді (2:1) стала справжньою заявкою щодо амбіцій скромного клубу. Антуан Семеньйо, який забив у тому матчі, знову стане головною атакувальною зброєю. У поточному розіграші Кубка Англії на його рахунку вже 14 ударів по воротах – більше лише у Люка Моліньє (19).

Неочікувано, але до кінця березня кризові "містяни" вже вилетіли з Ліги чемпіонів та фактично втратили шанси захистити титул англійської Прем'єр-ліги. Єдиною можливістю здобути трофей для підопічних Хосепа Гвардіоли залишається Кубок Англії, де, як зазначалося вище, команда все одно є фаворитом.

Манчестер Сіті є справжнім королем 1/4 фіналу. Вони виграли останні сім чвертьфінальних матчів поспіль і мають серію з 14 перемог на виїзді у Кубку Англії. Проте травми можуть ускладнити завдання зірковому колективу "містян": Родрі, Джон Стоунз, Натан Аке та Мануель Аканжі точно не зіграють, а участь Едерсона та Йошко Гвардіола залишається під питанням. На плечах лідера "містян" Кевіна Де Брюйне лежатиме велика відповідальність — у 10 останніх матчах Кубка Англії бельгійський плеймейкер набрав 13 за системою гол+пас (3 голи, 10 асистів), і сьогодні його задача — довести, що він все ще заслуговує на новий контракт із грандом АПЛ, хоча місце у старті КДБ сьогодні не гарантовано й близько.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 2,33, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 2,92. Ймовірність нічийного результату за підсумком 90 хвилин представлена коефіцієнтом 3,75. Прохід манкуніанців до півфіналу в цілому оцінюється в 1,74, а "вишень" — в 2,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ БОРНМУТ : Кепа — Кук, Забарний, Сенесі, Солер — Адамс, Скотт — Таверньє, Клюйверт, Семеньйо — Еванілсон МАНЧЕСТЕР СІТІ : Ортега — Льюїс, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Ніко, Гюндоган — Савіньйо, Де Брюйне, Мармуш — Голанд Не зіграють: Унал, Сміт, Араухо, Сіністерра, Гюйсен, Керкез — Родрі, Стоунз, Аканджі, Гвардіол Під питанням: Сенесі — Едерсон, Бобб, Бернарду Сілва

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