Англія

Лондонський клуб готовий зробити серйозну пропозицію Барселоні та гравцю.

Челсі знову має намір стати одним із головних гравців на трансферному ринку цього літа. Головною метою клубу є підписання топового захисника, який може грати як у центрі оборони, так і на фланзі.

Як повідомляє Diario SPORT, пріоритетним кандидатом для лондонців є універсальний оборонець Жюль Кунде, якого вони намагалися підписати ще влітку 2022 року, але тоді француз обрав каталонську Барселону.

"Блаугранас" знають про інтерес Челсі до їхнього гравця і вже працюють над продовженням контракту 25-річного француза, який діє до 2026 року.

Зазначається, що Кунде щасливий у Барселоні та хоче залишитися, але ситуація може змінитися. В Челсі він отримав би можливість грати на рідній позиції в центрі захисту та значно збільшити свою зарплату, тоді як у Барсі він, швидше за все, продовжить виступати правим захисником.

Спортивний директор Барселони Деку розуміє, що пропозиція від Челсі може бути дуже вигідною. Однак контракт француза діє ще два роки, а сума відступних становить 1 мільярд євро. Потенційне продовження контракту з гравцем є метою "блаугранас", щоб зміцнити свої позиції у майбутніх переговорах з лондонцями.

У поточному сезоні Жюль Кунде провів за Барселону 44 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.