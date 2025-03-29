Іспанія

Каталонці остерігаються зацікавленості Челсі.

Керівництво Барселони має намір продовжити контракт з захисником команди Жюлем Кунде. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб почав працювати над пролонгацією трудової угоди з 26-річним французом на тлі зацікавленості до гравця з боку лондонського Челсі.

Зазначається, що Кунде щасливий у каталонському клубі й бажає залишитися в ньому на довгі роки. Втім оточення француза розуміє, що в Челсі він міг би стабільно грати на рідній для нього позиції центрального захисника та отримати вищу зарплатню.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Жюль Кунде відіграв за Барселону 44 матчі, забив три голи та віддав вісім результативних передач.