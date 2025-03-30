Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Борнмут та Манчестер Сіті.
Ілля Забарний, Getty Images
30 березня 2025, 17:50
Борнмут та Манчестер Сіті зіграють на Віталіті Стедіум матч чвертьфіналу Кубка Англії.
Андоні Іраола, після поразки від Брентфорда (1:2), залучив до стартового складу Сенесі та Солера в обороні, тоді як Брукс гратиме ліворуч в атаці. Ілля Забарний — традиційно в центрі оборони.
Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти Брайтона (2:2), використав із перших хвилин Едерсона в рамці воріт, тоді як Нунес гратиме праворуч у захисті, Ковачич розташується в опорній зоні, а Сілва, Де Брюйне та Фоден розташуються під нападником.
Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Сенесі, Солер — Крісті, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Брукс — Еванілсон.
Запасні: Денніс, Скотт, Уаттара, Сміт, Джеббісон, Гілл, Сілкотт-Дьюберрі, Акінмбоні, Вінтерберн.
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден — Голанд.
Запасні: Ортега, Мармуш, Гріліш, Доку, Гонсалес, Рейс, О’Райлі, Льюїс, Макейті.
Гра Борнмут — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.