Англія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Борнмут та Манчестер Сіті.

Борнмут та Манчестер Сіті зіграють на Віталіті Стедіум матч чвертьфіналу Кубка Англії.

Андоні Іраола, після поразки від Брентфорда (1:2), залучив до стартового складу Сенесі та Солера в обороні, тоді як Брукс гратиме ліворуч в атаці. Ілля Забарний — традиційно в центрі оборони.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти Брайтона (2:2), використав із перших хвилин Едерсона в рамці воріт, тоді як Нунес гратиме праворуч у захисті, Ковачич розташується в опорній зоні, а Сілва, Де Брюйне та Фоден розташуються під нападником.

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Сенесі, Солер — Крісті, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Брукс — Еванілсон.

Запасні: Денніс, Скотт, Уаттара, Сміт, Джеббісон, Гілл, Сілкотт-Дьюберрі, Акінмбоні, Вінтерберн.



Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Хусанов, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Мармуш, Гріліш, Доку, Гонсалес, Рейс, О’Райлі, Льюїс, Макейті.



Гра Борнмут — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.