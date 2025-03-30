Відбулося жеребкування півфіналу Кубка Англії-2024/25.

У наступному раунді турніру братимуть участь чотири клуби англійської Прем'єр-ліги.

Результати жеребкування:

Ноттінгем Форест — Борнмут/Манчестер Сіті
Крістал Пелес — Астон Вілла

За останнім чвертьфінальним матчем (Борнмут — Манчестер Сіті), який відбудеться сьогодні, 30 березня, розпочавшись о 18:30 за Києвом, слідкуйте в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.

Зазначимо, що півфінальні протистояння заплановано на 26-27 квітня.