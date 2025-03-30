Боротьбу за трофей продовжують виключно представники АПЛ.
Кубок Англії, Getty Images
30 березня 2025, 18:22
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка Англії-2024/25.
У наступному раунді турніру братимуть участь чотири клуби англійської Прем'єр-ліги.
Результати жеребкування:
Ноттінгем Форест — Борнмут/Манчестер Сіті
Крістал Пелес — Астон Вілла
За останнім чвертьфінальним матчем (Борнмут — Манчестер Сіті), який відбудеться сьогодні, 30 березня, розпочавшись о 18:30 за Києвом, слідкуйте в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.
Зазначимо, що півфінальні протистояння заплановано на 26-27 квітня.