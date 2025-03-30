Англія

"Містяни" всьоме поспіль дісталися півфіналу турніру.

Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Кубка Англії-2024/25 у вольовому стилі впорався з Борнмутом на виїзді.

Борнмут — Манчестер Сіті 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Англії

Колектив Пепа Гвардіоли дістався наступного раунду турніру й уже дізнався свого наступного суперника. Для "містян" цей півфінал Кубка Англії буде сьомим поспіль.

За даними Squawka, Манчестер Сіті — перший в історії турніру клуб, якому вдалося досягнути такого успіху.

Зазначимо, що із сезону-2018/19 підопічні Гвардіоли виходили до фіналу Кубка Англії тричі. У 2019-му й 2023-му роках "містяни" святкували здобуття трофея внаслідок перемог над Вотфордом (6:0) і Манчестер Юнайтед (2:1) відповідно, тоді як у 2024-му — зазнали невдачі (МЮ, 1:2).