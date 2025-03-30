Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Англії, що відбувся 30 березня 2025 року.
Борнмут — Манчестер Сіті, Getty Images
30 березня 2025, 22:29
В 1/4 фіналу Кубка Англії-2024/25 Борнмут поступився Манчестер Сіті на Віталіті Стедіум.
Господарі поля зусиллями Еванілсона вийшли вперед після нереалізованого Ерлінгом Голандом пенальті. По перерві другому вдалося реабілітуватися, відновивши паритет у поєдинку. Підсумковий рахунок на табло встановив Омар Мармуш, дозволивши гостям дістатися наступного раунду турніру.
Нагадаємо, що команда Пепа Гвардіоли вже дізналася свого майбутнього суперника.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Кубка Англії-2024/25:
Борнмут — Манчестер Сіті 1:2
Голи: Еванілсон, 21 — Голанд, 49, Мармуш, 63
Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Сенесі (Джеббісон, 85), Солер (Гілл, 57) — Крісті (Сміт, 73), Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Брукс (Уаттара, 57) — Еванілсон (Скотт, 73).
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Хусанов (О’Райлі, 46), Діаш, Гвардіол — Гюндоган (Макейті, 83), Ковачич (Ніко, 83) — Сілва, Де Брюйне, Фоден (Гріліш, 69) — Голанд (Мармуш, 61).
Попередження: Крісті, Кук, Клюйверт — Хусанов, Нунес, Макейті