Англія

Керманич Арсеналу розповів про стан гравця.

Під час березневої міжнародної перерви фланговий захисник національної збірної Італії та лондонського Арсеналу Ріккардо Калафіорі вимушено залишив розташування "Скуадри Адзурри" через травму коліна.

Після прибуття 22-річного виконавця назад до табору "канонірів", клубні лікарі почали детальний медичний огляд, і зрештою головний тренер команди Мікель Артета розповів про перспективи повернення футболіста до гри.

"Калафьорі, на жаль, отримав травму у збірній.

Я кажу "на жаль", але насправді нам пощастило, що ситуація не склалась набагато гіршою. Сподіваюсь, це питання кількох тижнів", — заявив іспанський фахівець.

У цьому сезоні Калафіорі провів 26 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.