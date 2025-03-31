Керманич Арсеналу розповів про стан гравця.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
31 березня 2025, 14:09
Під час березневої міжнародної перерви фланговий захисник національної збірної Італії та лондонського Арсеналу Ріккардо Калафіорі вимушено залишив розташування "Скуадри Адзурри" через травму коліна.
Після прибуття 22-річного виконавця назад до табору "канонірів", клубні лікарі почали детальний медичний огляд, і зрештою головний тренер команди Мікель Артета розповів про перспективи повернення футболіста до гри.
"Калафьорі, на жаль, отримав травму у збірній.
Я кажу "на жаль", але насправді нам пощастило, що ситуація не склалась набагато гіршою. Сподіваюсь, це питання кількох тижнів", — заявив іспанський фахівець.
У цьому сезоні Калафіорі провів 26 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.