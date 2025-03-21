Ліга націй

Захисник Арсеналу пропустить матч-відповідь проти Німеччини, але серйозних наслідків вдалося уникнути.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліни націй УЄФА збірна Італії зазнала домашньої поразки від Німеччини, проте за підсумками цієї гри для італійців це стало не єдиною поганою новиною.

Захисник Ріккардо Калафіорі отримав травму в кінцівці поєдинку з німцями, після якого головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловив занепокоєння через біль у коліні 22-річного гравця.

Однак, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, медичне обстеження показало, що травма колатеральної зв’язки знаходиться між першим і другим ступенем ушкодження, і Калафіорі зможе повернутися на поле через 2-3 тижні.

Молодий футболіст уже залишив табір збірної та повернувся до лондонського Арсеналу, де пройде подальшу реабілітацію.

Тим часом Італія готується до матчу-відповіді 23 березня, де їй потрібно відіграти поразку 1:2 від Німеччини.