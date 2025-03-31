Лондонці вже давно шукають центрфорварда.
Віктор Дьокереш, getty images
31 березня 2025, 17:50
Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш влітку може перейти в лондонський Арсенал. Про це повідомляє Девід Орштейн.
За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає 26-річного шведа як один з пріоритетних трансферів під час літнього трансферного вікна.
Зазначається, що шанувальником гри нападника "левів" є новоспечений спортивний директор "канонірів" Андреа Берта.
Підкреслюється, що у шорт-листі на посилення команди також є форвард Ньюкасла Александер Ісак, однак трансфер Дьокереша здається більш реалістичним для керівництва "канонірів".
Цього сезону Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 42 матчі, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.