Англія

Лондонці вже давно шукають центрфорварда.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш влітку може перейти в лондонський Арсенал. Про це повідомляє Девід Орштейн.

За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає 26-річного шведа як один з пріоритетних трансферів під час літнього трансферного вікна.

Зазначається, що шанувальником гри нападника "левів" є новоспечений спортивний директор "канонірів" Андреа Берта.

Підкреслюється, що у шорт-листі на посилення команди також є форвард Ньюкасла Александер Ісак, однак трансфер Дьокереша здається більш реалістичним для керівництва "канонірів".

Цього сезону Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 42 матчі, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.