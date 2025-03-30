Англія

Італійський функціонер раніше провів понад 11 років в Атлетіко.

Арсенал оголосив про призначення Андреа Берти спортивним директором, передає офіційний сайт клубу.

Лондонці не повідомили, якою є тривалість контракту з 53-річним італійцем. Проте, журналіст Ніколо Скіра пише, що йдеться про угоду до 2028 року.

Берта раніше працював спортдиром в Атлетіко, Дженоа, Пармі й Карпенедоло. У мадридському клубі він також обіймав посаду технічного директора.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року з Арсеналом попрощався Еду Гаспар.