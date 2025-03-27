Форвард туринського Ювентуса Душан Влахович повернувся до сфери інтересів Арсеналу.

Як повідомляється на сторінках порталу Todofichajes, "каноніри" готують офіційну пропозицію щодо трансферу сербського бомбардира.

Передбачається, що суми в розмірі 60 мільйонів євро має вистачити для забезпечення переходу Душана в лондонський колектив. Термін чинного контракту між Влаховичем і "старою синьйорою" закінчується влітку 2026 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії нападник узяв участь у 22 матчах. Душан записав на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів і одну результативну передачу. 

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