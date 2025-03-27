"Каноніри" готують пропозицію Ювентусу.
Душан Влахович, Getty Images
27 березня 2025, 21:55
Форвард туринського Ювентуса Душан Влахович повернувся до сфери інтересів Арсеналу.
Як повідомляється на сторінках порталу Todofichajes, "каноніри" готують офіційну пропозицію щодо трансферу сербського бомбардира.
Передбачається, що суми в розмірі 60 мільйонів євро має вистачити для забезпечення переходу Душана в лондонський колектив. Термін чинного контракту між Влаховичем і "старою синьйорою" закінчується влітку 2026 року.
У нинішньому сезоні чемпіонату Італії нападник узяв участь у 22 матчах. Душан записав на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів і одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що італійський топ-клуб націлився на Стерлінга.