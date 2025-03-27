Англія

"Каноніри" готують пропозицію Ювентусу.

Форвард туринського Ювентуса Душан Влахович повернувся до сфери інтересів Арсеналу.

Як повідомляється на сторінках порталу Todofichajes, "каноніри" готують офіційну пропозицію щодо трансферу сербського бомбардира.

Передбачається, що суми в розмірі 60 мільйонів євро має вистачити для забезпечення переходу Душана в лондонський колектив. Термін чинного контракту між Влаховичем і "старою синьйорою" закінчується влітку 2026 року.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії нападник узяв участь у 22 матчах. Душан записав на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів і одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що італійський топ-клуб націлився на Стерлінга.