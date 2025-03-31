Англія

Лідер атаки "вовків" заявив про бажання змінити клубну прописку.

Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья зізнався, що прагне грати на більш високому рівні та боротися за великі досягнення вже у найближчому майбутньому.

"Я мав багато пропозицій, але не міг піти, залишивши команду в зоні вильоту. Тепер ми майже досягли нашої мети, але я чітко дав зрозуміти, що мені потрібно зробити наступний крок уперед. Я хочу боротися за трофеї, за великі речі. У мене є потенціал для цього", – сказав Кунья в інтерв’ю The Guardian.

25-річний бразилець підписав новий контракт із Вулвз у лютому до червня 2029 року — він містить клаусулу про викуп. Незважаючи на це, інтерес до форварда взимку проявляли Арсенал та Ноттінгем Форест, а чутки про можливий трансфер не вщухають.

Матеус Кунья — найкращий бомбардир Вулвергемптона у поточному сезоні, маючи 15 голів у 29 матчах. Він приєднався до "вовків" з Атлетіко в січні 2023 року за 43 млн фунтів стерлінгів, хоча в Ла Лізі раніше високою результативністю не відзначався (7 голів у 54 матчах).