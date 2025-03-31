Форвард Ман Сіті отримав ушкодження проти Борнмута у Кубку Англії, яке вивело його зі строю на невизначений час.
Травма Ерлінга Голанда, Getty Images
31 березня 2025, 22:44
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті підтвердив, що зірковий нападник команди Ерлінг Голанд зазнав травми лівої щиколотки під час переможного чвертьфінального матчу Кубка Англії проти Борнмута (2:1).
У понеділок, 31 березня, норвежець пройшов перші медичні тести в Манчестері, після чого звернеться до спеціалістів для визначення повного характеру травми.
В Ман Сіті очікують, що Голанд зможе відновитися і повернутися на поле до кінця сезону, включно з виступом на Клубному чемпіонаті світу ФІФА цього літа.
Нагадаємо, Ерлінга Голанда було замінено на 61-й хвилині кубкового поєдинку з Борнмутом на Омара Мармуша, який у підсумку став автором переможного гола в цьому протистоянні.