Англія

Форвард Ман Сіті отримав ушкодження проти Борнмута у Кубку Англії, яке вивело його зі строю на невизначений час.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті підтвердив, що зірковий нападник команди Ерлінг Голанд зазнав травми лівої щиколотки під час переможного чвертьфінального матчу Кубка Англії проти Борнмута (2:1).

У понеділок, 31 березня, норвежець пройшов перші медичні тести в Манчестері, після чого звернеться до спеціалістів для визначення повного характеру травми.

В Ман Сіті очікують, що Голанд зможе відновитися і повернутися на поле до кінця сезону, включно з виступом на Клубному чемпіонаті світу ФІФА цього літа.

Нагадаємо, Ерлінга Голанда було замінено на 61-й хвилині кубкового поєдинку з Борнмутом на Омара Мармуша, який у підсумку став автором переможного гола в цьому протистоянні.