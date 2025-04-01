Англія

У клубі розраховують на бразильського виконавця.

Центральний півзахисник Жуан Гомес оновив свою угоду з Вулвергемптон Вондерерз, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 24-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2030-го. Зазначимо, що "вовки" також отримали право продовжити його ще на рік.

Жуан Гомес виступає за Вулвергемптон із кінця січня 2023-го. Тоді Фламенго отримав за свого вихованця 18.7 млн євро.

У ході поточної кампанії гравець взяв участь у 31-му матчі всіх турнірів, відзначившись чотирма голами й двома асистами.