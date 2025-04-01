Англія

Завершилися два матчі 30-го туру АПЛ за 1 квітня.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у лондонському дербі приймав Фулгем, який команді Мікеля Артети не вдавалося перемогти останні три матчі.

Рахунок у матчі було відкрито на 37-й хвилині, коли талант "канонірів" Ітан Нванері відзначився асистом на "форварда" Мікеля Меріно, який успішно реалізував свій момент в оточенні кількох гравців "дачників".

На 66-й хвилині Емірейтс Стедіум вибухнув в оплесках — своє повернення на поле здійснив лідер команди Букайо Сака, який не грав з грудня через травму. Вже на 73-й хвилині Сака після шедевральної передачі Габріела Мартінеллі подвоїв перевагу Арсеналу та відсвяткував із лікарями команди.

Незважаючи на те, що Фулгему вдалося відіграти один м'яч у компенсований час, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "канонірів" із рахунком 2:0, але не обійшлося для команди Мікеля Артети без поганих нових за підсумками гри з Фулгемом: протягом матчу керманич Арсеналу був вимушений провести дві вимушені заміни в лінії оборони через травми Габріела Магальяеса та Юррієна Тімбера.

Арсенал — Фулгем 2:1

Голи: Меріно, 38, Сака, 73 - Муніз, 90+4

Арсенал: Рая — Тімбер (Троссар, 78), Саліба, Магальяес (Ківьор, 16), Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері (Сака, 66), Меріно, Мартінеллі

Фулгем: Лено — Діоп (Сессеньйон, 77), Андерсен, Куенка — Кастань, Лукич (Перейра, 67), Берге, Робінсон — Траоре (Вілліан, 68), Сміт-Роу (Івобі, 67) — Хіменес (Муніз, 77)

Попередження: Райс — Андерсен, Лукич

У паралельному поєдинку Вест Гем вирушив у гості до Вулвергемптона.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Йоргена Странда Ларсена, який приніс до активу "вовків" три очки.

Вулвергемптон — Вест Гем 1:0

Гол: Странд Ларсен, 21

Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду, Гомес, Андре (Са, 71), Аїт-Нурі (Буено, 82) — Мунетсі, Бельгард (Траоре, 90) — Странд Ларсен

Вест Гем: Ареола — Кілман, Мавропанос, Крессвелл (Альварес, 46) — Ван-Біссака, Ворд-Праус (Соучек, 77), Пакета, Скарлз (Палмьєрі, 77) — Боуен, Гільєрме (Солер, 46) — Фергюсон (Фюллькруг, 46)

Попередження: Андре, Гомес, Доерті — Мавропанос, Са, Фюллькруг, Фюллькруг