Англія

Клуби з Саудівської Про-ліги цікавляться зіркою Вест Гема, але його пріоритет — Європа.

Клуби Саудівської Аравії проявляють інтерес до нападника лондонського Вест Гема Мохаммеда Кудуса. Так, зокрема, з'являлася інформація щодо готовності Ан-Насра зробити багатомільйонну пропозицію щодо гравця.

Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, наразі 24-річний ганський універсал не збирається переходити до саудівського чемпіонату влітку цього року, а його головна ціль — залишитися в Європі.

За інформацією джерела, клаусула викупу для саудівських команд є ще вищою, ніж 85 мільйонів фунтів, встановлених для європейських клубів. Попри запити з боку команд із Саудівської Аравії, жодних конкретних пропозицій поки немає.

Мохаммед Кудус має чинний контракт із "молотобійцями" до 2028 року. У поточному сезоні він провів на клубному рівні 27 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.