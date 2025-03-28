Саудівський клуб пропонує шалені гроші за вінгера Вест Гема.
Мохаммед Кудус, getty images
28 березня 2025, 00:16
Ан-Наср зацікавлений у придбанні Мохаммеда Кудуса.
Саудівський клуб, за який виступає Кріштіану Роналду, готовий запропонувати 84 мільйони фунтів за півзахисника Вест Гема, повідомляє журналіст GiveMeSport Денні Раст.
Зазначається, що ганець відкритий до переходу в саудівську лігу.
У поточному сезоні АПЛ Кудус провів 24 матчі, забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Соучек повторив досягнення Шерінгема в АПЛ.