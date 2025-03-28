Ан-Наср зацікавлений у придбанні Мохаммеда Кудуса.

Саудівський клуб, за який виступає Кріштіану Роналду, готовий запропонувати 84 мільйони фунтів за півзахисника Вест Гема, повідомляє журналіст GiveMeSport Денні Раст.

Зазначається, що ганець відкритий до переходу в саудівську лігу.

У поточному сезоні АПЛ Кудус провів 24 матчі, забив 3 голи і віддав 1 гольову передачу. 

Раніше повідомлялося, що Соучек повторив досягнення Шерінгема в АПЛ.