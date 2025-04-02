Англія

Англійський вінгер відсвяткував перший вихід на поле з грудня голом у ворота Фулгема.

У рамках 30-го туру АПЛ Арсенал на власному полі здобув перемогу у дербі над Фулгемом з рахунком 2:1, тоді як переможний м'яч забив лідер атаки "канонірів" Букайо Сака після заміни у другому таймі, здійснивши своє повернення на поле після травми.

23-річний англійський вінгер поділився своїми емоціями після своєї першої гри з грудня минулого року та подякував уболівальникам за шалену підтримку на Емірейтс.

"Я маю визнати та подякувати вам усім за енергію та любов, яку ви показали мені минулої ночі. Я ніколи не бачив і не відчував нічого подібного до того, що відчув учора на Емірейтс. Я ніколи цього не забуду. Щиро вдячний!" — написав Сака в Instagram.