Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 1 квітня 2025 року.
Арсенал - Фулгем, Getty Images
02 квітня 2025, 10:38
Лондонський Арсенал у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Фулгем (2:1).
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Мікель Меріно.
Потім у середині другого тайму перевагу команди подвоїв Букайо Сака, який повернувся після травми.
Остаточну крапку у матчі поставив Родріго Муніз, який забив за "дачників" у компенсований час.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Фулгем у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Арсенал — Фулгем 2:1
Голи: Меріно, 38, Сака, 73 - Муніз, 90+4.
Арсенал: Рая — Тімбер (Троссар, 78), Саліба, Магальяес (Ківьор, 16), Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері (Сака, 66), Меріно, Мартінеллі.
Фулгем: Лено — Діоп (Сессеньйон, 77), Андерсен, Куенка — Кастань, Лукич (Перейра, 67), Берге, Робінсон — Траоре (Вілліан, 68), Сміт-Роу (Івобі, 67) — Хіменес (Муніз, 77).
Попередження: Райс — Андерсен, Лукич.