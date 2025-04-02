Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 1 квітня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Фулгем (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Мікель Меріно.

Потім у середині другого тайму перевагу команди подвоїв Букайо Сака, який повернувся після травми.

Остаточну крапку у матчі поставив Родріго Муніз, який забив за "дачників" у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Фулгем у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Фулгем 2:1

Голи: Меріно, 38, Сака, 73 - Муніз, 90+4.

Арсенал: Рая — Тімбер (Троссар, 78), Саліба, Магальяес (Ківьор, 16), Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері (Сака, 66), Меріно, Мартінеллі.

Фулгем: Лено — Діоп (Сессеньйон, 77), Андерсен, Куенка — Кастань, Лукич (Перейра, 67), Берге, Робінсон — Траоре (Вілліан, 68), Сміт-Роу (Івобі, 67) — Хіменес (Муніз, 77).

Попередження: Райс — Андерсен, Лукич.