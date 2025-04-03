Англія
03 квітня 2025, 00:01
Ліверпуль мінімально здолав Евертон із Миколенком у мерсісайдському дербі
Гаряче протистояння двох непримиренних сусідів за містом цього разу залишилось за колективом Арне Слота.
Ліверпуль — Евертон, Getty Images
03 квітня 2025, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Евертон 1:0
Гол: Жота, 57
Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах (Гакпо, 90+2), Жота (Нуньєс, 75), Діас (Гакпо, 86).
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 79) — Гаррісон (Ндіає, 69), Дукуре (Шерміті, 86), Алькарас (Янг, 79) — Бету (Броя, 79).
Попередження: Жота, Нуньєс — Тарковські, Бету