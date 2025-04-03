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Ліверпуль — Евертон 1:0
Гол: Жота, 57

Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах (Гакпо, 90+2), Жота (Нуньєс, 75), Діас (Гакпо, 86).

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 79) — Гаррісон (Ндіає, 69), Дукуре (Шерміті, 86), Алькарас (Янг, 79) — Бету (Броя, 79).

Попередження: Жота, Нуньєс — Тарковські, Бету