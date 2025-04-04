Нідерландець мчить, як літак.
Micky van de Ven, getty images
04 квітня 2025, 18:30
Захисник лондонського Тоттенгема Міккі ван де Вен є найшвидшим гравцем у поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє відомий статистичний портал Opta.
23-річний нідерландець розвинув максимальну швидкість у 37,1 км/год.
Топ-5 найшвидших футболістів нинішнього сезону АПЛ виглядає наступним чином:
Міккі ван де Вен (Тоттенгем) — 37,1 км/год;
Матеус Нунес (Манчестер Сіті) — 36,7 км/год;
Браян Мбемо (Брентфорд) — 36,6 км/год;
Янкуба Мінте (Брайтон) — 36,4 км/год;
Ентоні Еланга (Ноттінгем Форест) — 36,2 км/год.