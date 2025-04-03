Англія

Тренер задоволений якістю гри своєї команди.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері поділився думками про гру проти Брайтона (0:3) в АПЛ.

"Я дуже пишаюся нашою роботою і тим, як гравці. Ми провели чудовий матч, не пропустивши жодного гола. Одна з наших цілей — пропускати якомога менше. Ми працюємо над покращенням оборони і стаємо сильнішими.

Ми хочемо мати стійкий дух і менталітет всередині команди, щоб бути готовими до серйозних викликів. Це мають демонструвати не тільки футболісти, які потрапляють у стартовий склад, а також ті, хто залишається на лаві для запасних. Сезон ще не завершено, тож ми маємо час, щоб досягнути успіху. Ми маємо зосереджуватися на кожному наступному поєдинку, щоб відповідати власним амбіціям, адже ми хочемо знову потрапити в єврокубки", — сказав Емері.

Нагадаємо, в півфіналі Кубка Англії Астон Вілла зіграє з Крістал Пелес.