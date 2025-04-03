Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Тоттенгем.

Лондонські Челсі та Тоттенгем зіграють у дербі на Стемфорд Бридж у рамках тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска, після поразки в дербі від Арсеналу (0:1), залучив до стартового складу Гюсто та Чалобу в обороні, тоді як Палмер та Нету повернуться на позицію від нападника, де знову гратиме Джексон.

Анге Постекоглу, на тлі поразки в дербі від Фулгема (0:2), використав із перших хвилин ван де Вена в центрі оборони, тоді як Бергвалль та Меддісон гратимуть у центрі поля, а Одобер та Сон розташуються на флангах атаки.

Челсі: Санчес — Гюсто, Колвілл, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Джеймс, Ачімпонг, Дьюзбері-Голл, Мадуеке, Нкунку, Джордж.



Тоттенгем: Вікаріо — Спенс, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон — Одобер, Соланке, Сон Хин Мін.

Запасні: Кінські-молодший, Порро, Девіс, Біссума, Грей, Сарр, Тель, Джонсон, Мур.



Гра Челсі — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.