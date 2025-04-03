Англія

Камерунець повторив досягнення нападника Фулгема й експівзахисника Манчестер Сіті.

Гол із пенальті правого вінгера Браяна Мбемо вчора, 2 квітня, не допоміг Брентфорду уникнути виїзної поразки від Ньюкасл Юнайтед (1:2) у 30-му турі АПЛ-2024/25.

Для 25-річного камерунця це була десята з десяти можливих удалих спроб відзначитися результативним ударом з 11-метрової позначки в чемпіонаті Англії.

За даними порталу Opta, він став третім в історії турніру гравцем зі 100% реалізацією десяти або більше пенальті. Раніше це досягнення підкорилося Яя Туре (11/11) і Раулю Хіменесу (10/10).

На рахунку Мбемо 16 голів (п'ять — із пен.) і шість асистів у 34 матчах усіх турнірів поточної кампанії.