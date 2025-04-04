Англія

Факт.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден висловився про результати команди у поточному сезоні. Його слова наводить TNT Sports.

"Я б пояснив проблеми в цьому сезоні низкою причин. Очевидно, у нас було багато травм, все, чого ми досягли в минулому, було дуже важким випробуванням для організму. Не можна вічно залишатися на вершині, іноді в житті трапляються падіння.

Нам не потрібно багато змінювати, щоб повернутися. Просто вірити в тренера, підтримувати гравців у формі, що важливо, тому що у нас було багато травм, командний дух, мотивація, щоб спробувати зробити це знову, і створити прекрасну обстановку — я вважаю, що це все, що нам потрібно зробити, і ми зможемо повернутися", — заявив Фоден.

Цього сезону Філ Фоден відіграв за Манчестер Сіті 39 матчів, забив десять голів та віддав шість результативних передач.