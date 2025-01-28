Футболіст не вірить у чемпіонство.
Фоден, gettyimages
28 січня 2025, 13:53
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден окреслив цілі команди на цей сезон.
"Ми повинні посісти як мінімум четверте місце у Прем'єр-лізі, прагнути перемоги у Лізі чемпіонів та Кубку Англії.
Сезон видався складним, але ми ще достатньо цілей. Ми виграли чемпіонат Англії минулого року – через невеликий спад ми не повинні втрачати віру.
Я все ще вірю, що ми зможемо досягти хороших результатів і виправити становище", – сказав Фоден.
Раніше повідомлялось, що Доку запропонував свої послуги Барселоні.