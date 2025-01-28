Англія

Футболіст не вірить у чемпіонство.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден окреслив цілі команди на цей сезон.

"Ми повинні посісти як мінімум четверте місце у Прем'єр-лізі, прагнути перемоги у Лізі чемпіонів та Кубку Англії.

Сезон видався складним, але ми ще достатньо цілей. Ми виграли чемпіонат Англії минулого року – через невеликий спад ми не повинні втрачати віру.

Я все ще вірю, що ми зможемо досягти хороших результатів і виправити становище", – сказав Фоден.

Раніше повідомлялось, що Доку запропонував свої послуги Барселоні.