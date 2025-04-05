Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 5 квітня та розпочнеться о 14:30.

У рамках 31-го туру англійської Прем’єр-ліги на Гудісон Парк зійдуться Евертон і Арсенал — поєдинок, який не тільки обіцяє запеклу боротьбу, а й має символічне значення: це остання зустріч на Гудісоні між наставником "ірисок" Девідом Моєсом і його колишнім підопічним Мікелем Артетою. Обоє добре знають суть боротьби за результат — і обидва націлені на результат.

СУБОТА, 5 КВІТНЯ, 14:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон, попри поразку в мерсісайдському дербі від лідера чемпіонату Ліверпуля (0:1), зберігає 14-очковий гандикап від зони вильоту й досі виглядає достатньо конкурентоспроможним. Команда Моєса покладається на дисципліновану гру в центрі поля, високий пресинг і надійність у захисті — хоча останнім часом оборона не є зразковою: "іриски" пропускають уже 8 матчів поспіль у всіх турнірах, а наш Віталій Миколенко тільки-но відновився після травни, отриманої у складі національної збірної України.

Кадрові проблеми досі не оминають Евертон у цілому: Орель Мангаля, Двайт Макніл та Домінік Калверт-Льюїн не зможуть зіграти через травми. Утім, повноцінне повернення Ілімана Ндіає може додати варіативності в атаці, адже він вже вийшов проти Ліверпуля на заміну і, ймовірно, вийде сьогодні в старті замість Джека Гаррісона.

Арсенал продовжує утримувати другу сходинку в таблиці, обігравши напередодні Фулгем (2:1) у минулому турі. Проте тривожним сигналом стали нові кадрові втрати: центрбек Габріел вибув до кінця сезону, Бен Вайт залишається під питанням разом із Юррієном Тімбером, а Кай Гаверц — не готовий повернутися на поле. У цій ситуації Олександр Зінченко може отримати шанс — не обов’язково в старті та не обов’язково на фланзі захисту. Швидше за все, Артета використовуватиме українця в ролі півзахисника, як гравця ротації, здатного посилити гру в другому таймі, але з урахуванням напруженного графіку — не виключено появлення Зінченка з перших хвилин.

Повернення Букайо Сака — головна новина для фанів "канонірів": він відзначився голом у своєму першому матчі після травми і вже готовий розпочинати з перших хвилин. Утім, перед матчем із мадридським Реалом у Лізі чемпіонів Артета може вдатися до обережної ротації, аби уникнути нових ушкоджень, хоча візит до Ліверпуля — не найприємніше завдання для Арсеналу: у 26 останніх виїздах на Гудісон та Енфілд лондонці виграли лише тричі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 4,33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,33.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ЕВЕРТОН : Пікфорд — О’Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Дукуре, Алькарас — Бету АРСЕНАЛ : Рая — Парті, Саліба, Ківьор, Зінченко — Жоржиньо, Райс, Едегор — Сака, Меріно, Мартінеллі Не зіграють: Калверт-Льюїн, Ліндстрем, Мангаля, Макніл — Калафіорі, Габріел, Жезус, Гаверц, Томіясу Під питанням: ... — Тімбер, Вайт

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