У рамках 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 Астон Вілла прийматиме Ноттінгем Форест. Матч відбудеться на Вілла Парк і обіцяє стати справжнім футбольним трилером у боротьбі за єврокубкові місця.

СУБОТА, 5 КВІТНЯ, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Астон Вілла набрала хід у вирішальний момент сезону. Після впевненої перемоги 3:0 над Брайтоном, команда Унаї Емері піднялася на сьоме місце в таблиці й перебуває в активній гонитві за зону Ліги чемпіонів. Голи новачків — Рашфорда, Асенсіо та Малена — довели, що атакувальна трійка "левів" перебуває у відмінній формі. Особливо варто відзначити Маркуса Рашфорда, який уже взяв участь у семи результативних діях з моменту переходу в січні.

Домашня статистика теж говорить на користь бірмінгемців — 14 матчів без поразок на Вілла Парк, включно з ефективною грою навіть тоді, коли доводиться відіграватися. Марко Асенсіо – головна зброя господарів у рідних стінах: шість із семи останніх домашніх голів забив саме він. А якщо до цього додати надзвичайну активність Оллі Воткінса (4,1 удари за 90 хвилин) — у перспективі маємо справжній атакувальний конвеєр.

Однак Ноттінгем Форест прибуде до Бірмінгема з власними амбіціями. Команда Нуно Ешпіріту Санту обіграла Манчестер Юнайтед 1:0 посеред тижня завдяки блискучому сольному прориву Ентоні Еланги, який вкотре продемонстрував, що Форест реалізовувати та вирішати долю гучних протистоянь навіть за невеликої кількості моментів. "Лісники" займають третє місце та мають реальні шанси історично втримати його до фінішу чемпіонату.

Гості вирізняються не лише блискучими контрвипадами, а й головною своєю силою у вигляді міцної оборони — 13 "сухих" матчів та всього 35 пропущених голів, що є одним із кращих показників у Прем’єр-лізі. Незважаючи на травму лідера атак Кріса Вуда, який уже забивав Віллі у минулому, Форест зберігає вогневу міць через наявність Гіббс-Вайта, Елангу та Гадсона-Одої. Але історія не на боці гостей: Ноттінгем Форест не перемагав на Вілла Парк у рамках ліги з 1994 року. Вілла, у свою чергу, забивала щонайменше двічі в кожному з останніх семи домашніх матчів проти "лісників".

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли пропонується коефіцієнт 2,05, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 3,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес -Кеш, Дісасі, Мінгз, Дінь — Камара, Тілеманс -Асенсіо, Ремзі, Рашфорд — Воткінс НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Неко Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Морато — Ніколас Домінгес, Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Авонії Не зіграють: Барклі — Айна Під питанням: Бейлі — Морейра, Вуд

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