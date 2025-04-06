У рамках 31-го туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться манкуніанське дербі — Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті на Олд Траффорд. Це буде 196-та дуель між двома гігантами Манчестера. Обидва клуби переживають не найкращий сезон, але історія, емоції та боротьба за престиж роблять це протистояння обов’язковим до перегляду.

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Для "червоних дияволів" цей матч — шанс не лише вдруге у сезоні обіграти непримиримих сусідів, а й подарити чергову надію вболівальникам на можливий порятунок року, що у команди явно не задався. Перемога в грудневому матчі на Етіхаді з голом Амада Діалло на 90-й хвилині стала гучною заявкою від Рубена Аморіма — але з того часу команда знову почала буксувати, перебуваючи у пошуках бодай якоїсь стабільності. Остання невдача від Ноттінгем Форест стала вже 13-ю в АПЛ для "червоних дияволів" — і лише одна поразка відділяє МЮ від антирекорду клубу. Чергового антирекорду...

У Юнайтед продовжують шукати баланс між лініями — атакувальна лінія не реалізовує моменти (лише 9,1% реалізації ударів), а оборона часто пропускає першою. Проте оплотом стабільності та надії залишається капітан МЮ — Бруну Фернандеш, який має 21 результативну дію на Олд Траффорд цього сезону. Якщо він знову запише на свій рахунок асист, це буде вже його третій сезон із 10+ голами та 10+ передачами в домашніх матчах. Хто зараз, як не він? Тільки Гаррі Магвайр!

Для Манчестер Сіті ж перемога у сьогоднішньому дербі — питання принципу. Поразка в першому колі, болісна і драматична, змусила Пепа Гвардіолу переглянути свій підхід. Чинні чемпіони, які вже втратили 16 очок після голів першою, цього разу спробують взяти реванш у принципового суперника. Тим паче, що у разі перемоги Сіті зробить вагомий крок до зони Ліги чемпіонів, яка вперше за тривалий час гегемонії "містян" на внутрішній арені абсолютно не гарантована.

Більше того, Манчестер Сіті продовжує не обходитися без кадрових проблем із травмами ключових гравців — найкращий бомбардир команди Ерлінг Голанд знову травмований, і тягар атаки лягає на плечі новачка Омара Мармуша, який поки що не забивав у виїзних поєдинках. Але Сіті вдало зіграв проти Лестера (2:0) посеред тижня — навіть Джек Гріліш нарешті забив у Прем'єр-лізі після дуже тривалої паузи. До того ж, на тлі останніх нових, це може бути останнє манчестерське дербі для легендарного плеймейкера Кевіна Де Брюйне, який напередодні анонсував свій відхід з Сіті після цього сезону. Ще один додатковий емоційний фактор для гостей, які виграли вже п’ять разів на Олд Траффорд під керівництвом Гвардіоли — рекорд серед усіх тренерів у виїзних поєдинках з Ман Юнайтед.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,14, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онанa — Мазрауї, Магвайр, Йоро — Далот, Угарте, Фернандеш, Доргу — Маунт, Гарначо — Гойлунн МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Гюндоган, Ніко — Савіньйо, Гріліш, Доку — Мармуш Не зіграють: Амад, Еванс, Гевен, Мейну, Лісандро, Шоу — Аканджі, Аке, Голанд, Родрі, Стоунз Під питанням: ... — ...

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