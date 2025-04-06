Англія
06 квітня 2025, 20:24
Олд Траффорд не побачив голів у дербі Манчестера
Команди Рубена Аморіма та Хосепа Гвардіоли провели насичений двобій, якому не вистачило головного — забитих м'ячів.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті, Getty Images
06 квітня 2025, 20:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 0:0
Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр (Лінделеф, 58), Мазрауї — Далот, Каземіро, Угарте (Маунт, 71), Доргу — Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Зіркзе, 71).
Манчестер Сіті: Едерсон — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Льюїс, 74) — Гюндоган (Гріліш, 74), Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден (Доку, 57) — Мармуш.
Попередження: Далот, Маунт, Йоро — Діаш, Б. Сілва