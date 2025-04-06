Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Ліверпуль у рамках 31-го туру АПЛ-2024/25 не зумів урятуватися від поразки Фулгему на Крейвен Коттедж.

Гості відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Алексіса Мак Аллістера, але господарі поля ще до перерви відповіли голами Раяна Сессеньйона, Алекса Івобі й Родріго Муніза. Луїс Діас у другій половині поєдинку скоротив відставання лідера чемпіонату Англії, що не завадило лондонцям втримати бажаний результат.

Фулгем іде восьмим у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Ліверпуль перебуває на першій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Ліверпуль у рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Фулгем — Ліверпуль 3:2

Голи: Сессеньйон, 23, Івобі, 32, Муніз, 37 — Мак Аллістер, 14, Діас, 72



Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Рід, 76) — Івобі (Тет, 82), Перейра (Сміт-Роу, 76), Сессеньйон (Траоре, 82) — Муніз (Хіменес, 76).



Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате (Бредлі, 67), ван Дейк, Робертсон (К’єза, 83) — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї (Елліотт, 55) — Салах, Жота (Нуньєс, 66), Гакпо (Діас, 55).



Попередження: Лукич, Сміт-Роу, Лено