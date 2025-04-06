Англія
06 квітня 2025, 18:01
Ліверпуль не зміг урятуватись від поразки Фулгему
Команда Марку Сілви тепер більш сміливо дивиться в напрямку зони Ліги чемпіонів УЄФА.
Фулгем — Ліверпуль, Getty Images
06 квітня 2025, 18:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фулгем — Ліверпуль 3:2
Голи: Сессеньйон, 23, Івобі, 32, Муніз, 37 — Мак Аллістер, 14, Діас, 72
Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Рід, 76) — Івобі (Тет, 82), Перейра (Сміт-Роу, 76), Сессеньйон (Траоре, 82) — Муніз (Хіменес, 76).
Ліверпуль: Келлегер — Джонс, Конате (Бредлі, 67), ван Дейк, Робертсон (К’єза, 83) — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї (Елліотт, 55) — Салах, Жота (Нуньєс, 66), Гакпо (Діас, 55).
Попередження: Лукич, Сміт-Роу, Лено