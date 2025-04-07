Англія

Нідерландський опорник продовжить виступи за бірмінгемський клуб.

Астон Вілла офіційно оголосила про продовження контракту з опорним півзахисником Ламаре Богардом.

21-річний нідерландський хавбек залишиться у клубі, з яким пов’язав себе новою довгостроковою угодою.

Ламаре Богард, який виступає за молодіжну збірну Нідерландів, цього сезону став постійним учасником матчевих заявок Вілли, провівши 16 поєдинків у всіх турнірах за першу команди. Серед них — чотири матчі Ліги чемпіонів.

Молодий футболіст приєднався до Астон Вілли влітку 2020 року з академії Фейєнорда. Універсал, здатний діяти як у захисті, так і в центрі поля, також має досвід оренди в Брістоль Роверс.