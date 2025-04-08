Англія

Аугсбург не планує викупати нігерійського опорника у Брентфорда.

Центральний півзахисник Френк Оньєка, який нині виступає за Аугсбург на правах оренди, повернеться до Брентфорда після завершення поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, на даний момент жодних переговорів щодо можливого повноцінного трансферу не ведеться. Орендна угода Оньєки з німецьким клубом завершується влітку.

27-річний гравець збірної Нігерії приєднався до Аугсбурга влітку 2024 року, але, схоже, продовжувати кар'єру в Бундеслізі він не буде та повернеться до Лондона.

У цьому сезоні Френк Оньєка провів за Аугсбург 28 матчів, в яких він віддав 2 асисти та заробив 7 попереджень.