Англія

Мерсісайдцям вдалося утримати двох своїх лідерів.

Напередодні стало відомо про те, що вінгер Мохамед Салах і центральний захисник Вірджил ван Дейк перебувають на фінальній стадії переговорів щодо нових контрактів із Ліверпулем.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, домовленості з обома лідерами команди передбачають продовження співпраці ще на два роки — до літа 2027-го року.

Обидва футболісти вже вийшли на завершальні місяці чинних угод, однак клубу вдалося досягти прориву в переговорах. За інформацією джерела, сторони узгодили основні умови контрактів, і тепер лишилося лише формалізувати підписи.

Салах і ван Дейк залишаються ключовими фігурами Ліверпуля, який крокує до чемпіонства в англійській Прем’єр-лізі. Їхнє рішення залишитися стане серйозним підсиленням для команди Арне Слота на найближчі сезони.