Футболіст може змінити клубну прописку вже цього літа.
Дін Гюйсен, Getty Images
10 квітня 2025, 18:57
Лондонський Арсенал проявляє інтерес до 19-річного іспанського центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена.
Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн з видання The Athletic, головний тренер "канонірів" Мікель Артета та спортивний директор Андреа Берта є великими шанувальниками таланту Гюйсена.
Однак Арсенал розглядає можливість підписання Гюйсена лише у разі, якщо польський захисник Якуб Ківель залишить клуб у найближче трансферне вікно. Раніше повідомлялося про інтерес леверкузенського Баєра до Ківеля.
Варто зазначити, що Гюйсен є ключовим гравцем Борнмута, утворюючи на полі міцну пару з українцем Іллею Забарним.
Окрім Арсеналу, на Гюйсена також претендують інші топклуби Англії, зокрема Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.