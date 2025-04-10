Англія

Футболіст може змінити клубну прописку вже цього літа.

​Лондонський Арсенал проявляє інтерес до 19-річного іспанського центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн з видання The Athletic, головний тренер "канонірів" Мікель Артета та спортивний директор Андреа Берта є великими шанувальниками таланту Гюйсена.

Однак Арсенал розглядає можливість підписання Гюйсена лише у разі, якщо польський захисник Якуб Ківель залишить клуб у найближче трансферне вікно. Раніше повідомлялося про інтерес леверкузенського Баєра до Ківеля.

Варто зазначити, що Гюйсен є ключовим гравцем Борнмута, утворюючи на полі міцну пару з українцем Іллею Забарним.

Окрім Арсеналу, на Гюйсена також претендують інші топклуби Англії, зокрема Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.