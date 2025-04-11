Слот: Новий контракт Салаха — приємний сюрприз для фанатів, але я трохи раніше знав, що все добре

Англія

Зірковий єгиптянин залишиться на Енфілді ще на два роки — головний тренер клубу дуже цьому радий.

Ліверпуль у п'ятницю, 11 квітня, офіційно оголосив про підписання головною зіркою команди Мохамедом Салахом нового контракту до літа 2027 року. Ця новина стала серйозним імпульсом для команди перед вирішальним відрізком сезону АПЛ та літнім трансферним вікном.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот не приховував своєї радості, коментуючи нову угоду з 32-річним вінгером.

"Звісно, я щасливий. Він роками демонстрував, яку величезну цінність має для команди і клубу. Як і всі наші фанати та його партнери по команді, ми дуже раді, що він залишиться ще на два роки. Сподіваюся, вже у неділю він знову покаже, наскільки важливим був протягом усього сезону.

Для вболівальників це, мабуть, приємний сюрприз. Але я трохи раніше знав, що все йде у правильному напрямку. Мо — не лише чудовий футболіст, він ще й скромна людина, яка багато працює, щоб залишатися на такому рівні. Навіть у непростий період гри він здатен забити — саме завдяки своїй ментальній силі. І це те, що потрібно, якщо ти граєш за Ліверпуль вісім років.

Ми завжди прагнемо розвитку — як команди, так і гравців. Але якщо ти вже граєш за Ліверпуль, ти й так близький до максимуму. Можливо, простору для покращення вже небагато, але важливо, що Мо залишається. Це позитив для всього клубу. Це велика заслуга спортивного директора Річарда Г’юза, що угоду вдалося укласти. Мо Салах як вільний агент міг перейти в будь-який клуб світу, але залишився з нами. Це найкращий комплімент для Річарда", — цитує слова Арне Слота офіційний сайт Ліверпуля.