Англія

Керманич Евертона не виключив, що український фулбек може зіграти з Ноттінгем Форест.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушить у гості до Ноттінгем Форест.

Напередодні цього протистояння головний тренер "ірисок" Девід Моєс висловився про кадрову ситуацію в своїй команді та заявив, що український лівий захисник Віталій Миколенко повернувся до тренувань на полі після пропуску останньої гри з Арсеналом.

"Домінік Калверт-Льюїн вже вийшов на поле і добре потренувався. Думаю, нам знадобиться ще близько трьох тижнів, перш ніж серйозно розглядати його повернення.

На жаль, Єсперу Ліндстрему довелося перенести операцію через грижу, тож він вибув до кінця сезону.

Миколенко вже повернувся до тренувань на полі, а щодо Двайта Макніла — він у процесі набору ігрової форми", — цитує слова Девіда Моєса офіційний сайт Евертона.

Матч Ноттінгем Форест — Евертон відбудеться в суботу, 12 квітня, о 17:00 за київським часом.