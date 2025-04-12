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  • Англія

    12 квітня 2025, 15:59

    Миколенко повернувся до старту Евертона на матч із Ноттінгем Форест

    Український фулбек пропустив попередню гру з Арсеналом, але швидко відновився після пошкодження.

    Віталій Миколенко, Getty Images
    Віталій Миколенко, Getty Images 12 квітня 2025, 15:59

    У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушить у гості до Ноттінгем Форест.

    Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння на Сіті Граунд.

    Так, Віталій Миколенко зіграє з перших хвилин проти сенсаційних "лісників", швидко оговтавшись після пропуску останньої гри з Арсеналом.

    Склад Фореста:

    Склад Евертона:

    Матч Ноттінгем Форест — Евертон відбудеться в суботу, 12 квітня, о 17:00 за київським часом.

    Люди

    Віталій Миколенко

    Команди

    Евертон Ноттінгем Форест

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    Англія. Прем'єр-ліга

    # 12 квітня 2025 І О
    1 Ліверпуль Ліверпуль 31 73
    2 Арсенал Арсенал 31 62
    3 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 31 57
    4 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 32 55
    5 Челсі Челсі 31 53
    6 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 53
    7 Астон Вілла Астон Вілла 31 51
    8 Фулгем Фулгем 31 48
    9 Брайтон Брайтон 31 47
    10 Борнмут Борнмут 31 45
    11 Крістал Пелес Крістал Пелес 31 43
    12 Брентфорд Брентфорд 31 42
    13 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 38
    14 Тоттенгем Тоттенгем 31 37
    15 Евертон Евертон 31 35
    16 Вест Гем Вест Гем 31 35
    17 Вулвергемптон Вулвергемптон 31 32
    18 Іпсвіч Іпсвіч 31 20
    19 Лестер Лестер 31 17
    20 Саутгемптон Саутгемптон 31 10

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