Миколенко повернувся до старту Евертона на матч із Ноттінгем Форест

Український фулбек пропустив попередню гру з Арсеналом, але швидко відновився після пошкодження.
Віталій Миколенко, Getty Images
12 квітня 2025, 15:59
У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушить у гості до Ноттінгем Форест.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння на Сіті Граунд.
Так, Віталій Миколенко зіграє з перших хвилин проти сенсаційних "лісників", швидко оговтавшись після пропуску останньої гри з Арсеналом.
Склад Фореста:
Склад Евертона:
Матч Ноттінгем Форест — Евертон відбудеться в суботу, 12 квітня, о 17:00 за київським часом.