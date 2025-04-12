Миколенко повернувся до старту Евертона на матч із Ноттінгем Форест

Англія

Український фулбек пропустив попередню гру з Арсеналом, але швидко відновився після пошкодження.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушить у гості до Ноттінгем Форест.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння на Сіті Граунд.

Так, Віталій Миколенко зіграє з перших хвилин проти сенсаційних "лісників", швидко оговтавшись після пропуску останньої гри з Арсеналом.

Склад Фореста:

Склад Евертона: