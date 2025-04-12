Англія
12 квітня 2025, 21:32
Брентфорд з Ярмолюком у дербі відібрав очки в Арсеналу із Зінченком
Щоправда на полі українці розминулись усього на сім хвилин.
Арсенал — Брентфорд, Getty Images
12 квітня 2025, 21:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Брентфорд 1:1
Голи: Парті, 61 — Вісса, 74
Арсенал: Рая — Парті (Тімбер, 68), Саліба, Ківьор, Тірні (Едегор, 62) — Зінченко (Льюїс-Скеллі, 62), Жоржиньо, Райс (Меріно, 75) — Нванері (Сака, 62), Мартінеллі, Троссар.
Брентфорд: Флеккен — Аєр (Кайоде, 70), Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор (Нунес, 90+1), Янельт (Ярмолюк, 69) — Мбемо, Дамсгор (Єнсен, 80), Шаде — Вісса.
Попередження: Едегор — Нергор, Шаде, Ярмолюк