Англія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дав коментар після домашньої нічиєї з Брентфордом з рахунком 1:1.

"Це розчаровує, тому що ми втратили два очки. Враховуючи те, що ми зробили на полі, як ми домінували, я думаю, що ми зробили достатньо, щоб перемогти. Якщо проти Брентфорда ти погано обороняєшся на стандартах, то вони вас покарають по-крупному. У нас був шанс з Букайо, але ми не зробили рахунок 2:0. А за рахунку 1:0 гра була відкритою.

Ми хотіли перемогти і збільшити свої шанси в лізі, але нам не вдалося цього зробити. Ми повинні бути критичні до себе, особливо в тому, як ми пропустили гол", — сказав Артета BBC.

Арсенал відстає від лідируючого в АПЛ Ліверпуля на 10 очок. Мерсисайдці свій матч туру ще не провели.