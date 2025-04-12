Англія

Коментар німецького хавбека.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган висловився про свого одноклубника Кевіна де Брюйне.

Бельгієць покине лави "містян" після завершення поточного сезону. У суботу він став одним з героїв матчу Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес (5:2), відзначившись забитим м'ячем та результативним пасом.

"Вважаю неймовірним те, що Кевін зробив для клубу. Він незамінний. На мій погляд, в історії Манчестер Сіті немає гравця, який би перевершував де Брюйне. Дуже радий, що виступав з ним за одну команду протягом стількох років, бачив його футбольний пік", – сказав Гюндоган.

Кевін де Брюйне грає за Манчестер Сіті з 2015 року.