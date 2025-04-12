Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 12 квітня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Крістал Пелес (5:2).

Команда Хосепа Гвардіоли пропустила першою на восьмій хвилині після голу Езе, а потім на 21 хвилині Річардс подвоїв перевагу гостей.

Незважаючи на це, ще до перерви "містяни" відігралися завдяки голам Де Брюйне та Мармуша.

Потім на старті другого тайму Ковачич вивів господарів поля вперед, а його успіх підкріпили забиті м'ячі Макейті та О'Райлі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Крістал Пелес у рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Сіті — Крістал Пелес 5:2

Голи: Де Брюйне, 33, Мармуш, 36, Ковачич, 47, Макейті, 56, О'Райлі, 79 - Езе, 8, Річардс, 21.

Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 71) — Льюїс, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Гонсалес, Ковачич (Доку, 88) — Макейті (Бобб, 82), Гюндоган, Де Брюйне (Гріліш, 88) — Мармуш (Савіньйо, 82).

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лерма, Лакруа (Чілвелл, 63) — Муньйос, Вортон (Франса, 81), Камада, Мітчелл (Клайн, 63) — Сарр, Езе (Девенні, 81) — Матета (Г'юз, 46).

Попередження: Гонсалес, Макейті — Камада, Лакруа, Лерма.