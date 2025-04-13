НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 16:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Червоні" перебувають у пошуках стабільності після кількох невдалих результатів, зокрема поразки від Фулгема минулого тижня. Ліверпуль все ще впевнено лідирує в чемпіонаті, але його команда потребує рішучих кроків, щоб закріпити свою позицію та довести справу до логічного "золота". Особливо важливою є форма Мохамеда Салаха, який хоч і має чудову статистику протягом сезону, але останнім часом не може забити чи віддати результативний пас в чотирьох матчах поспіль – можливо, вже підтверджене продовження контракту надасть єгипетському лідеру нового емоційного імпульсу на шляху до чемпіонського титулу.

Крім того, головний тренер Ліверпуля Арне Слот активно шукає рішення для відновлення сили атакуючих ліній. Луїс Діас і Дарвін Нуньєс — нестабільні протягом усього сезону, що також можна сказати й про травматичного Діогу Жоту. Тим не менш, дії останнього неодноразового приносили мерсісайдцям дорогоцінні очки навіть в тих ситуаціях, коли це здавалося малоймовірним. З іншого боку, зараз Ліверпуль у цілому має право трохи розслабитися — головний конкурент в особі Арсеналу все робить за команду Слота, схоже, остаточно зробивши увесь акцент на боротьбі за Лігу чемпіонів. Так, 10 очок переваги реально втратити за сім турів, особливо якщо поглянути на дуже непростий календар Ліверпуля, але щоб це зробити — це ще потрібно дуже сильно "постаратися" поточному лідеру.

Вест Гем під керівництвом Грема Поттера продовжує пошуки своєї гри після низки невдалих результатів та у цілому на тлі сезону цілковитої нестабільності разом із розчаруваннями. Останній матч з Борнмутом завершився нічиєю 2:2, і "молотобійці", керівництво яких продовжує мріяти про красивий та атакувальний футбол, все ще не може знайти той баланс між атакою та обороною — прагматична філософія Девіда Моєса за стільки років заклала такий фундамент, що перелаштуватися на кардинально інший футбол лондонцям зараз дуже важко. Вест Гем не відзначається високою результативністю, зокрема в виїзних матчах, де команда забила лише 15 голів у поточному сезоні АПЛ, але Поттеру не залишається нічого іншого, як розраховувати на своїх атакувальних гравців, зокрема на Джаррода Боуена, який за усю історію протистоянь забив 3 голи та віддав 3 асисти у 12 матчах із Ліверпулем.

Вест Гем також матиме труднощі через невеликі кадрові втрати, зокрема тривалу відсутність Майкла Антоніо в стартовому складі, але багато надій покладаються на молодого та багатообіцяючого Мохаммеда Кудуса, який здатний створювати величезну небезпеку для суперників на швидких контратаках контратаках. І хоча Вест Гем має слабку статистику у виїзних матчах, команда неодноразово демонструвала, що здатна ставати серйозною проблемою навіть для найсильніших суперників. Інше питання, що робить це она нестабільно та хаотично, залежно від настрою.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,32, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 9,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,10.