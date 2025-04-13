У рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги сезону-2024/25 відбудеться цікаве протистояння: Ньюкасл Юнайтед прийматиме Манчестер Юнайтед на полі свого Сент-Джеймс Парк, де спробує зробити ще один крок до повернення в Лігу чемпіонів.

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 18:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл підходить до сьогоднішнього поєдинку в статусі фаворита — і цілком заслужено, маючи при цьому виграний трофей у вигляді Кубка англійської ліги за підсумками поточному сезону. Команда Едді Гау виграла чотири з останніх п’яти матчів проти "червоних дияволів" і має чудовий шанс вперше з кампанії-1930/31 років оформити дубль у чемпіонаті над манкуніанцями. Остання зустріч між цими клубами завершилася переконливою перемогою "сорок" на Олд Траффорд із рахунком 2:0 — враховуючи поточну форму та мотивацію, "сороки" мають зробити усе, щоб зберегти в цьому турі місце в топ-4. Але для цього потрібно перемагати.

Навіть попри певні кадрові втрати, Ньюкасл залишається грізною силою, особливо на власному полі. Гарві Барнс гідно замінив травмованого Ентоні Гордона, записавши на свій рахунок результативні дії в трьох поспіль матчах АПЛ. Як завжди небезпечний Джейкоб Мерфі, який вже сім разів асистував Александру Ісаку — лише двічі в історії АПЛ гравці мали більше взаємних гольових зв’язок за один сезон. Не дивно, що команда з північного сходу Англії розраховує на ще одну "суху" перемогу — у всіх восьми попередніх перемогах над Ман Юнайтед "сороки" не пропускали жодного м’яча.

Манчестер Юнайтед продовжує лихоманити — мабуть, найчастіші слова, якими починається розмова про команду Рубена Аморіма. "Червоні дияволи" програли два останні виїзні матчі на Сент-Джеймс Парк і ризикують повторити неприємну серію 1969–1970 років, коли тричі поспіль поступалися в Ньюкаслі. Так, ще один потенційний антирекорд для нинішнього МЮ, але хіба це когось ще дивує? Ще тривожніша статистика проти команд із верхньої п’ятірки турнірної таблиці — жодної перемоги в восьми спробах. Єдиний виняток — драматичний камбек у дербі з Ман Сіті, коли два голи наприкінці матчу принесли несподівану звитягу.

У четвер підопічні Рубена Аморіма втратили перемогу в матчі Ліги Європи проти Ліона через гол у компенсований час, або через яре бажання Андре Онана відповідати передматчевим словам про нього від Неманьї Матича. У Прем’єр-лізі, де фактично нічого, крім престижу, для манкуніанців не залишилося, португальський наставник МЮ все одно спробує здобути очки, але захоче обійтися найменшою кров'ю через існуючі кадрові втрати. І хоч до команди повернувся після тривалої відсутності Коббі Мейну, попередні пошкодження Амада та Лісандро Мартінес залишаються відчутними втратами для червоного Манчестера. Поточний рівень гри Гойлунна та Зіркзе — втрати ще більші.