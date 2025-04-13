Англія

"Молотобійці" ледь не відібрали в "червоних" очки.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль приймав Вест Гем Юнайтед на Енфілді.

Господарі поля вийшли вперед у першому таймі завдяки голу Луїса Діаса. Ближче до завершення поєдинку Ендрю Робертсон відновив паритет, забивши у власні ворота, але уникнути поразки гостям це не допомогло. На передостанній хвилині основного часу Вірджил ван Дейк своїм результативним ударом визначив долю протистояння.

Ліверпуль із 76-ма очками йде першим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Вест Гем Юнайтед із 35-ма заліковими балами перебуває на 17-й сходинці.

Ліверпуль — Вест Гем 2:1

Голи: Діас, 18, ван Дейк, 89 — Робертсон, 86 (авт.)

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Кванса, 68), Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 60) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Ендо, 84), Джонс (Собослаї, 69), Діас — Жота (Гакпо, 60)

Вест Гем: Ареола — Тодібо (Фюллькруг, 78), Мавропанос, Кілман — Ван-Біссака, Солер (Гільєрме, 78), Ворд-Праус, Скарлз (Цоуфал, 57) — Кудус, Пакета — Боуен

Попередження: Цоуфал