Англія

У шведа шість асистів за сезон.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак оформив результативну передачу в грі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед.

Цей асист став шостим для Ісака в нинішньому розіграші чемпіонату Англії.

Згідно з відомостями Squawka, шведський форвард встановив особистий рекорд за кількістю гольових передач за один сезон. Варто сказати, що у 25-річного футболіста 20 забитих м'ячів у 28 зустрічах.

Раніше повідомлялося, що Ісак повторив унікальне досягнення Коула та Ширера.