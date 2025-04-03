Англія

Футболіст виблискує в цьому чемпіонаті Англії.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак забив переможний гол матчі з Брентфордом (2:1) у 30-му турі АПЛ.

Як пише Opta, швед став третім гравцем в історії "сорок", який забив 10 голів у домашніх і гостьових матчах протягом одного сезону АПЛ. Раніше такий результат показали Енді Коул (сезон-1993/1994) і Алан Ширер (сезон-2001/2002).

Цього сезону Ісак забив 24 голи і зробив п'ять результативних передач у 34 матчах за Ньюкасл.

Раніше повідомлялось, що Ісак відхилив пропозицію Ньюкасла та може перейти в Ліверпуль.