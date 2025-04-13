Англія

Коментар португальського тренера.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що не турбується про жорстку критику, якої зазнає команда.

У неділю "червоні дияволи" знову зазнали невдачі, крупно поступившись Ньюкаслу в поєдинку Прем'єр-ліги (1:4).

"Я розумію критику, але мені все одно. Немає нічого гіршого, ніж програвати матчі. Люди можуть говорити що завгодно, я не хочу виправдовуватися. Наше становище в турнірній таблиці говорить саме за себе — досить подивитися на нього. Поразки в матчах — найважча частина нашої роботи", — наводить BBC висловлювання Аморіма.

Манчестер Юнайтед посідає 14-те місце в таблиці АПЛ за шість турів до фінішу.